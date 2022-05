Al Nuovo si ride con “Uomo e Galantuomo” (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Proseguono gli appuntamenti del Teatro Nuovo di Salerno. Proseguono e vedranno, fuori stagione teatrale, questo fine settimana ed in replica anche il prossimo di scena la compagnia diretta dal direttore artistico Ugo Piastrella che presenterà, il sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 18.30 la commedia “Uomo e GalantUomo”, di Eduardo De Filippo. La commedia, in tre atti, scritta da Eduardo De Filippo nel 1922 e inserita nel gruppo di opere la “Cantata dei giorni pari”, fu rappresentata per la prima volta nel 1933. E’ una delle più comiche del repertorio di De Filippo. La versione che andrà in scena a Salerno è interpretata dalla Compagnia stabile del Teatro Nuovo: nel cast Ugo Piastrella, Margherita Rago, Ciro Girardi e Antonello Cianciulli. La commedia fu scritta da Eduardo per il fratellastro ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Proseguono gli appuntamenti del Teatrodi Salerno. Proseguono e vedranno, fuori stagione teatrale, questo fine settimana ed in replica anche il prossimo di scena la compagnia diretta dal direttore artistico Ugo Piastrella che presenterà, il sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 18.30 la commedia “e Galant”, di Eduardo De Filippo. La commedia, in tre atti, scritta da Eduardo De Filippo nel 1922 e inserita nel gruppo di opere la “Cantata dei giorni pari”, fu rappresentata per la prima volta nel 1933. E’ una delle più comiche del repertorio di De Filippo. La versione che andrà in scena a Salerno è interpretata dalla Compagnia stabile del Teatro: nel cast Ugo Piastrella, Margherita Rago, Ciro Girardi e Antonello Cianciulli. La commedia fu scritta da Eduardo per il fratellastro ...

