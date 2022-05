Uefa | Ceferin | “Nessuno può batterci Superlega? Miliardari che non vogliono perdere sul campo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Quando siamo unitipuò, ie gli oligarchi calpestano i valori del calcio, ma nelle avversità ci siamo stretti per difendere il nostro sport”. Lo ha detto il presidente della, Aleksander, a Vienna all’indomani del Comitato Esecutivo che ha stabilito le nuove regole per le competizioni europee. Il numero 1 del calcio europeo non dimentica lae attacca gli ideatori definendoli, secondo quanto riportato da L’Equipe “una manciata diche non accetta l’idea di potersul”. E ancora: “Forse possiamoqualcuno durante la lotta, ma il calcio ne sce comunque vincitore“, aggiunge il numero 1 dell’organismo continentale, riferendosi alla frattura ...