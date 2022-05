Spazio ai giovani per rilanciare la nazionale? I numeri oltre la frase fatta | in Italia i ragazzi del vivaio giocano il 7 1% dei minuti totali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La questione torna d’attualità a intervalli regolari, più o meno dopo ogni fallimento della. L’unico modo per evitare figuracce azzurre, si ripete, è fissare un tetto al numero di stranieri che possono essere schierati dai clubni. O, in alternativa, puntare sulla ristrutturazione dei vivai. Qualunque cosa voglia dire. Tutto giusto. Anche se la correlazione diretta fra l’uso massiccio di calciatori provenienti dal settorele e i successi di una rappresentativaè ancora tutta da provare, una speranza condivisa più che una soluzione scientifica. Soprattutto in un momento storico dove la crisi di “vocazione” deirende difficile da tamponare l’emorragia di talento a cui stiamo assistendo. La scorsa settimana il Cies, l’osservatorio del calcio che dalla Svizzera ...