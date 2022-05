Parla Stéphane Courbit | numero uno di Banijay | Siamo i leader mondiali | cresceremo ancora

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervista a: «Potremo prendere parte al consolidamento» Les Echos, pagina 21, di F.B.V e N.M. Lei mira a raccogliere 750 milioni di nuovo denaro attraverso questa IPO tramite una SPAC. Cosa vuole fare?Vogliamo prepararci per il prossimo passo. In entrambe le attività di FL Enterminment, potrebbero esserci opportunità di crescita esterna. Certamente a, perché il business della produzione audiovisiva sta per diventare molto concentrato.ilmondiale con 3 miliardi di euro di entrate su un mercato di 100 miliardi, che rappresenta solo il 3% del mercato. I primi 10 giocatori hanno meno del 15% di quota di mercato. Il mercato si sta restringendo di fronte a clienti che si stanno consolidando. Nel business delle scommesse sportive, ci potrebbero essere anche ...