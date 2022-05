Meret, il Napoli ha una volontà precisa sul suo futuro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Meret? Ospina? Entrambi? Nessuno dei due? Le domande legate al futuro della porta del Napoli sono ormai all’ordine del giorno, con risposte definitive che, però, stentano ad arrivare. Secondo Il Corriere dello Sport, ad oggi la volontà del club di De Laurentiis sarebbe quella di prolungare il contratto di Alex Meret. FOTO: Getty – Meret Napoli L’investimento fatto nel 2018 pesa senz’altro (il Napoli lo pagò 25 milioni), ma la fiducia continuerebbe ad essere immutata nonostante l’errore di Empoli. Meret viene considerato come il futuro della porta azzurra, in linea con la volontà della società di puntare sui giovani. In ogni caso, i rappresentanti del portiere attendono una convocazione ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022)? Ospina? Entrambi? Nessuno dei due? Le domande legate aldella porta delsono ormai all’ordine del giorno, con risposte definitive che, però, stentano ad arrivare. Secondo Il Corriere dello Sport, ad oggi ladel club di De Laurentiis sarebbe quella di prolungare il contratto di Alex. FOTO: Getty –L’investimento fatto nel 2018 pesa senz’altro (illo pagò 25 milioni), ma la fiducia continuerebbe ad essere immutata nonostante l’errore di Empoli.viene considerato come ildella porta azzurra, in linea con ladella società di puntare sui giovani. In ogni caso, i rappresentanti del portiere attendono una convocazione ...

