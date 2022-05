Laura Pausini, il brand degli abiti all’Eurovision e la scelta del rosa (Di mercoledì 11 maggio 2022) I brand degli abiti di Laura Pausini Nella serata di ieri abbiamo assistito, con grande orgoglio, alla prima serata dell’Eurovision Song Contest 2022. Alla conduzione dell’evento troviamo tre numeri uno: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Un terzetto straordinario che ha conquistato tutti. E proprio la cantante pluripremiata ci ha deliziati con degli abiti meravigliosi, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 11 maggio 2022) IdiNella serata di ieri abbiamo assistito, con grande orgoglio, alla prima serata dell’Eurovision Song Contest 2022. Alla conduzione dell’evento troviamo tre numeri uno:, Alessandro Cattelan e Mika. Un terzetto straordinario che ha conquistato tutti. E proprio la cantante pluripremiata ci ha deliziati conmeravigliosi, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : LAURA PAUSINI SEI PAZZESCA. #EscIta #Eurovision #Esc2022 - vogue_italia : Vi sveliamo in anteprima esclusiva i look che indosserà stasera Laura Pausini all'Eurovision 2022 ???? - Agenzia_Ansa : Al via Eurovision a Torino con un omaggio a Pavarotti. 'Ciao Italia, ciao Torino'. Laura Pausini, Mika e Alessandro… - SoniLor_ : RT @Ietturenotturne: vi prego mettete una telecamera 24h su 24h su Ale Cattelan e Mika, insieme a Laura Pausini, perché io ho bisogno di qu… - mxrtnp : RT @yleniaindenial1: noi abbiamo organizzato il fottutissimo Eurovision, abbiamo fatto dire porca vacca a Laura Pausini e nel frattempo ci… -