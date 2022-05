L'attrice è già mamma di Matilda Rose, 16 anni, nata dalla storia con il compianto Heath Ledger, e di Hart, figlio dell'attuale compagno Thomas Kail, nato nel 2020. Il nuovo bimbo arriverà in autunno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Michelle Williams è in attesa del suo terzo figlio. Lo ha dichiarato in una lunga intervista a Variety. Michelle Williams in 20 tagli di capelli guarda le foto Leggi anche › Michelle Williams, biondissima musa dei capelli corti › I 40 di Michelle Williams con i suoi look più belli «È una grande gioia» L’attrice divenuta famosissima nel nostro Paese grazie alla parte di Jen nella serie cult ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Michelle Williams è in attesa del suo terzo. Lo ha dichiarato in una lunga intervista a Variety. Michelle Williams in 20 tagli di capelli guarda le foto Leggi anche › Michelle Williams, biondissima musa dei capelli corti › I 40 di Michelle Williams con i suoi look più belli «È una grande gioia» L’divenuta famosissima nel nostro Paese grazie alla parte di Jen nella serie cult ...

