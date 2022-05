La Camera Usa approva un pacchetto da 40 miliardi per l' Ucraina Draghi da Biden | Pace sarà quella che vuole Kiev

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina: Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 mld - Nord America - ANSA

La Camera Usa ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti - militari, economici e umanitari - all'Ucraina da 40 miliardi di dollari.