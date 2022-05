Juventus-Inter, prima la doccia fredda e poi la furia: i tifosi si scatenano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juventus-Inter è in corso in questi minuti, ma l’episodio ha fatto già infuriare tutti i tifosi: sui social si scatena la protesta Juventus-Inter è in corso in questi minuti ed è una sfida già accesissima. Dal primo minuto del match il ritmo è stato molto alto, da una parte e dall’altra. L’Inter è partita molto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 11 maggio 2022)è in corso in questi minuti, ma l’episodio ha fatto già inre tutti i: sui social si scatena la protestaè in corso in questi minuti ed è una sfida già accesissima. Dal primo minuto del match il ritmo è stato molto alto, da una parte e dall’altra. L’è partita molto Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - ItalianSerieA : ????????First half is over. Juventus 0 - 1 Inter ?? Goals: 5' Nicolò Barella Corners: Juve 4, Inter 1 Saves: Juve 1,… - mapscgol : Fine 1°tempo Juv 0-1 Int Inter che parte forte, trovando subito il gol con Barella che lascia partire un destro al… -