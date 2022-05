Incontro Biden-Draghi | incredibile credere ancora che si arrivi alla pace con la guerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La stampa di oggi dà molto risalto all’dicon, il quale è andato a Washington per ricevere il plauso del suo atteggiamento – servile – nei confronti degli Usa, ricevendo addirittura il premio per il miglior politico dell’anno. Quello che resta fermo è che ci saràun aumento dell’invio delle armi in Ucraina, mentre si continua a sperare in una composizione pacifica. Su questo punto è comunque da rilevare cheha molto insistito sulla necessità di arrivare. In proposito osservouna volta la enorme contraddizione degli Stati Uniti e dell’Italia nel ritenere chesicon la. Su questo aspetto mi sembra molto più ...