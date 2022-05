I media ucraini ammettono: “Zelensky ci impone dei limiti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Siamo l’Italia, il Paese in cui la politica decide quali talk show debbano andare avanti e quali, leggi Cartabianca, chiudere i battenti. Dunque non dovrebbe sorprenderci se il governo ucraino limita la libertà di stampa nel pieno di una guerra. Noi lo diciamo da tempo: occhio, perché così come esiste la propaganda russa – ed esiste eccome – bisogna guardarsi pure da quella ucraina. Che sarà “buona”, sarà “giustificata”, sarà “in buona fede”. Ma pur sempre di propaganda si tratta. Non ci riferiamo solo a notizie verificate o meno. Di questo ne avevamo parlato all’inizio della guerra, quando da fonti ucraine circolarono immagini fake e notizie ancor meno confermate, spacciate però dai quotidiani per vere. Un esempio: i “martiri” dell’isola dei Serpenti, celebrati da tutti, in realtà non sono mai morti. Buon per loro. Il punto è che da mesi non facciamo altro che parlare del ruolo dei ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Siamo l’Italia, il Paese in cui la politica decide quali talk show debbano andare avanti e quali, leggi Cartabianca, chiudere i battenti. Dunque non dovrebbe sorprenderci se il governo ucraino limita la libertà di stampa nel pieno di una guerra. Noi lo diciamo da tempo: occhio, perché così come esiste la propaganda russa – ed esiste eccome – bisogna guardarsi pure da quella ucraina. Che sarà “buona”, sarà “giustificata”, sarà “in buona fede”. Ma pur sempre di propaganda si tratta. Non ci riferiamo solo a notizie verificate o meno. Di questo ne avevamo parlato all’inizio della guerra, quando da fonti ucraine circolarono immagini fake e notizie ancor meno confermate, spacciate però dai quotidiani per vere. Un esempio: i “martiri” dell’isola dei Serpenti, celebrati da tutti, in realtà non sono mai morti. Buon per loro. Il punto è che da mesi non facciamo altro che parlare del ruolo dei ...

