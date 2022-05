Guerra in Ucraina, si concretizza la paura dell’uso di armi nucleari: cosa sta succedendo (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Guerra in Ucraina è arrivata al 77° giorno. Nella giornata di ieri, 10 Maggio 2022, il premier italiano Mario Draghi ha incontrato negli Usa il presidente americano Joe Biden e insieme hanno rilanciato l’asse contro la Russia. Secondo quanto riferito dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, i contatti tra Mosca e Kiev per i negoziati “sono in corso”. Che dire? Una svolta diplomatica sarebbe la soluzione migliore a questi mesi di combattimenti, ma nel mondo inizia a farsi largo anche una nuova paura quella dell’utilizzo da parte della Russia di armi nucleari. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.



