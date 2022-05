Graduatorie GPS: Ecco ORDINANZA e TABELLE TITOLI (Di mercoledì 11 maggio 2022) Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: Ecco l'ORDINANZA 112 del 6 maggio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022)provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24:l'112 del 6 maggio 2022. L'articolo .

Advertising

sisascuola : Graduatorie GPS: chi è già inserito potrà cambiare provincia - SISAsindacato : Graduatorie GPS: chi è già inserito potrà cambiare provincia - orizzontescuola : Graduatorie GPS: ho svolto due anni di servizio in classi di concorso diverse. Come posso ottenere il massimo punte… - ProDocente : Graduatorie GPS: chi è già inserito potrà cambiare provincia. Se ne sceglie solo una per tutte le classi di concorso - orizzontescuola : Graduatorie GPS: chi è già inserito potrà cambiare provincia. Se ne sceglie solo una per tutte le classi di concorso -