Giro d’Italia 2022: volata imperiale di Demare a Messina, battuti Gaviria e Nizzolo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quinta tappa in archivio al Giro d’Italia 2022. Per il secondo giorno in Sicilia era prevista la tappa Catania-Messina, percorso adatto per una volata, ma con un difficile GPM a metà strada. Ad imporsi è stato il francese Arnaud Demare che, dopo aver perso contatto sulla salita, riesce a rientrare e a centrare il successo numero 6 al Giro che gli vale anche la Maglia Ciclamino. Non cambia nulla in classifica con Juan Pedro Lopez che rimane in rosa. Dopo pochi chilometri riescono ad avvantaggiarsi cinque corridori che comporranno la fuga di giornata. Tra di loro gli irriducibili Mattia Bais e Filippo Tagliani della Drone Hopper – Androni Giocattoli, grandi protagonisti delle fughe finora. Con loro anche Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Alessandro Tonelli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quinta tappa in archivio al. Per il secondo giorno in Sicilia era prevista la tappa Catania-, percorso adatto per una, ma con un difficile GPM a metà strada. Ad imporsi è stato il francese Arnaudche, dopo aver perso contatto sulla salita, riesce a rientrare e a centrare il successo numero 6 alche gli vale anche la Maglia Ciclamino. Non cambia nulla in classifica con Juan Pedro Lopez che rimane in rosa. Dopo pochi chilometri riescono ad avvantaggiarsi cinque corridori che comporranno la fuga di giornata. Tra di loro gli irriducibili Mattia Bais e Filippo Tagliani della Drone Hopper – Androni Giocattoli, grandi protagonisti delle fughe finora. Con loro anche Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Alessandro Tonelli ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - RobertoGueli : RT @Eurosport_IT: 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO | #Giro10… - silviaindump : RT @Eurosport_IT: 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO | #Giro10… -