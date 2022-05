Covid oggi Italia, calano ricoveri: -7,5% in una settimana (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Continua la riduzione dei pazienti Covid negli ospedali: in una settimana il numero dei ricoverati è sceso complessivamente del 7,5%. Un calo più netto si osserva nella fascia pediatrica, con una riduzione che si attesta al 26,5%. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nella settimana 3-10 maggio è stata registrata una diminuzione dei ricoveri maggiore rispetto alla settimana precedente, 26 aprile-3 maggio, quando la riduzione si era attestata al 5,7%. In particolare si sono ridotti in maniera netta, -9%, i ricoverati Covid nei reparti ordinari. Di segno opposto la situazione in terapia intensiva, dove sono aumentati di 11 unità i pazienti. Il piccolo balzo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Continua la riduzione dei pazientinegli ospedali: in unail numero dei ricoverati è sceso complessivamente del 7,5%. Un calo più netto si osserva nella fascia pediatrica, con una riduzione che si attesta al 26,5%. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nella3-10 maggio è stata registrata una diminuzione deimaggiore rispetto allaprecedente, 26 aprile-3 maggio, quando la riduzione si era attestata al 5,7%. In particolare si sono ridotti in maniera netta, -9%, i ricoveratinei reparti ordinari. Di segno opposto la situazione in terapia intensiva, dove sono aumentati di 11 unità i pazienti. Il piccolo balzo di ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - Telefriuli1 : ?????????? ???? ??????: ?????????????? ?? ?? ?? ???????????????? ?????????? ???? ?????????????? ?????????????????? Circa 800 i nuovi contagi. Da oggi le comunicazioni… - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Covid Italia, #11maggio: il bollettino della Protezione Civile. - News24_it : Covid Italia, news di oggi: Easa/Ecdc, via obbligo mascherine in volo dal 16 maggio. Speranza: “Quarta dose salvavi… - eurobullwebzine : Parliamo oggi di #pandemia e di #disugaglianze, di #poverta e dei rischi collegati alle conseguenze socio-economich… -