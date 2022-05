Comitato Pari Opportunità del Foro: le iniziative sul bullismo (Di mercoledì 11 maggio 2022) e sulla violenza. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta: i dettagli Comitato Pari OPPORTUNITA’ DEL Foro DI LAMEZIA: LE iniziative SUL bullismo E SULLA VIOLENZA- Anche quest’anno, il Comitato Pari Opportunità del Foro di Lamezia, secondo quanto riportano anche i colleghi di “lametino.it”, si impegna in iniziative per prevenire i fenomeni del bullismo, dello stalking e della violenza di genere. Nell’incontro avvenuto poche ore fa all’Istituto comprensivo Perri-Pitagora, gli avvocati Angela Davoli, Francesca Longo, Mariannina Scaramuzzino, Raffaella Mascaro e Mariangela Longo hanno introdotto le delicate tematiche ai piccoli studenti. In particolare, si è parlato di pregiudizio, ... Leggi su zon (Di mercoledì 11 maggio 2022) e sulla violenza. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta: i dettagliOPPORTUNITA’ DELDI LAMEZIA: LESULE SULLA VIOLENZA- Anche quest’anno, ildeldi Lamezia, secondo quanto riportano anche i colleghi di “lametino.it”, si impegna inper prevenire i fenomeni del, dello stalking e della violenza di genere. Nell’incontro avvenuto poche ore fa all’Istituto comprensivo Perri-Pitagora, gli avvocati Angela Davoli, Francesca Longo, Mariannina Scaramuzzino, Raffaella Mascaro e Mariangela Longo hanno introdotto le delicate tematiche ai piccoli studenti. In particolare, si è parlato di pregiudizio, ...

