Beautiful, trama 11 maggio 2022: Steffy si trasferisce a Parigi (Di mercoledì 11 maggio 2022) trama nuova puntata Beautiful oggi 11 maggio 2022, con un colpo di scena incredibile che metterà Steffy davanti ad una decisione molto particolare. La puntata andrà in onda, come sempre, su Canale 5 dalle ore 13.45. Thomas vuole la verità Anticipazioni puntata Beautiful con nuovi colpi di scena che riguarderanno Steffy. Siamo rimasti con la tensione di Zoe che chiede a sua sorella Paris di lasciare Zende e la Forrester, così che lei possa riprendersi la sua vita in mano. Nel frattempo, Thomas non ha più alcun dubbio e crede che Vinny abbia scambiato i test di paternità. La manomissione del test del DNA consentirebbe a Thomas di riconquistare Hope, come da lui sempre desiderato. Un reato in piena regola che ha rovinato due famiglie, tanto che Thomas non vuole più ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 11 maggio 2022)nuova puntataoggi 11, con un colpo di scena incredibile che metteràdavanti ad una decisione molto particolare. La puntata andrà in onda, come sempre, su Canale 5 dalle ore 13.45. Thomas vuole la verità Anticipazioni puntatacon nuovi colpi di scena che riguarderanno. Siamo rimasti con la tensione di Zoe che chiede a sua sorella Paris di lasciare Zende e la Forrester, così che lei possa riprendersi la sua vita in mano. Nel frattempo, Thomas non ha più alcun dubbio e crede che Vinny abbia scambiato i test di paternità. La manomissione del test del DNA consentirebbe a Thomas di riconquistare Hope, come da lui sempre desiderato. Un reato in piena regola che ha rovinato due famiglie, tanto che Thomas non vuole più ...

Advertising

infoitcultura : Brave and beautiful: trama 11 maggio 2022, anticipazioni puntata - TwBeautiful : Carter ha deciso di rompere con Zoe, ma il suo personaggio si ritroverà coinvolto in una nuova, piccante, trama.… - infoitcultura : Brave and beautiful: anticipazioni 10 maggio 2022, trama puntata - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #10maggio -