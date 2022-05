Air France svela una piccola suite per volare nel segno dell’eleganza (Di mercoledì 11 maggio 2022) da Parigi Una ragazza très chic con uno splendido abito da sera si avvicina verso la Tour Eiffel. Si muove spedita, per nulla impacciata, arrampicandosi verso l’alto uno scalino alla volta. S’intrufola tra le cucine, passa in mezzo ai turisti che la guardano stupiti e incuriositi: ha una coda che la segue, si trascina un velo rosso lungo all’inverosimile, capace di occupare piani e piani del simbolo di Parigi. Finalmente sulla vetta, lassù tra le nuvole, sulla punta della torre, lascia che quel drappo visibile dal cielo sventoli libero nell’aria. È un inno all’eleganza, un’esaltazione della libertà (anche nelle condizioni che sembrerebbero le più anguste e proibitive) il nuovo film di Air France, un cortometraggio che – con i suoi simbolismi – abbraccia la traiettoria presa dal vettore transalpino: un posizionamento verso l’alto, un desiderio di puntare sulla qualità ... Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) da Parigi Una ragazza très chic con uno splendido abito da sera si avvicina verso la Tour Eiffel. Si muove spedita, per nulla impacciata, arrampicandosi verso l’alto uno scalino alla volta. S’intrufola tra le cucine, passa in mezzo ai turisti che la guardano stupiti e incuriositi: ha una coda che la segue, si trascina un velo rosso lungo all’inverosimile, capace di occupare piani e piani del simbolo di Parigi. Finalmente sulla vetta, lassù tra le nuvole, sulla punta della torre, lascia che quel drappo visibile dal cielo sventoli libero nell’aria. È un inno all’eleganza, un’esaltazione della libertà (anche nelle condizioni che sembrerebbero le più anguste e proibitive) il nuovo film di Air, un cortometraggio che – con i suoi simbolismi – abbraccia la traiettoria presa dal vettore transalpino: un posizionamento verso l’alto, un desiderio di puntare sulla qualità ...

