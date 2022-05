Ucraina: minori soli, ai Comuni 100 euro al giorno (Di martedì 10 maggio 2022) Il provvedimento Il «sì» definitivo allo sblocco dei fondi statali per l’accoglienza è previsto attorno al 20 maggio. Soddisfazione a Rota Imagna per il decreto che prevede i rimborsi: nel paese sono ospitati 94 profughi under 18. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 10 maggio 2022) Il provvedimento Il «sì» definitivo allo sblocco dei fondi statali per l’accoglienza è previsto attorno al 20 maggio. Soddisfazione a Rota Imagna per il decreto che prevede i rimborsi: nel paese sono ospitati 94 profughi under 18.

Advertising

Mov5Stelle : È convocata una consultazione in rete degli iscritti per deliberare sulla destinazione delle restituzioni dei porta… - _Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il decreto Ucraina bis è arrivato in Senato - a70199617 : RT @M5SLazio: ???Restituzioni portavoce nazionali: si vota oggi su #SkyVote fino alle 22 Gli #iscritti sono chiamati a deliberare sulla dest… - maxpat7531 : RT @fanpage: Il decreto Ucraina bis è arrivato in Senato -