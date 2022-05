Temptation Island 9, Luciano Punzo svela i motivi della crisi con Manuela Carriero, poi arriva la frecciatina di Stefano Sirena (Di martedì 10 maggio 2022) Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa edizione di Temptation Island, e dopo quasi un anno di storia sono in crisi. Era stato Amedeo Venza a lanciare il gossip secondo il quale i due stavano attraversando un momento difficile, e a distanza di un pò di tempo è stato Punzo a mettere le cose in chiaro e a confermare la crisi con Manuela tramite delle Instagram Stories: In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. Sì, è tutto quanto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono molto amante del parlare e del dire tutto ciò che accade. Mi ritrovo ad avere miliardi di domande con miliardi di risposte. ... Leggi su isaechia (Di martedì 10 maggio 2022)si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa edizione di, e dopo quasi un anno di storia sono in. Era stato Amedeo Venza a lanciare il gossip secondo il quale i due stavano attraversando un momento difficile, e a distanza di un pò di tempo è statoa mettere le cose in chiaro e a confermare lacontramite delle Instagram Stories: In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di. Sì, è tutto quanto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono molto amante del parlare e del dire tutto ciò che accade. Mi ritrovo ad avere miliardi di domande con miliardi di risposte. ...

