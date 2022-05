Sono state estromesse praticamente da tutto. Ma in un luogo la loro presenza è essenziale: dietro le mura degli ospedali. E lo sanno anche i talebani (Di martedì 10 maggio 2022) Dalla scuola al burqa è stato un attimo. Il regime dei talebani, tornato al potere ad agosto, come prevedibile non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte sui diritti delle donne. E nel giro di qualche mese ha cancellato vent’anni di faticose conquiste ottenute. Afghanistan, le donne protestano per i loro diritti: i talebani sparano per dire “no” X ... Leggi su iodonna (Di martedì 10 maggio 2022) Dalla scuola al burqa è stato un attimo. Il regime dei, tornato al potere ad agosto, come prevedibile non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte sui diritti delle donne. E nel giro di qualche mese ha cancellato vent’anni di faticose conquiste ottenute. Afghanistan, le donne protestano per idiritti: isparano per dire “no” X ...

