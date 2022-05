Shopping | passeggiate e caffè con gli amici durante l’orario di servizio | ai domiciliari il comandante dei vigili di Lucera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Peculato, falso in atto pubblico, truffa e rivelazione del segreto d’ufficio. Sono i reati contestati, a vario titolo, a sei persone e aldeiurbani di(Foggia) per cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti. Secondo la procura l’uomo entrava in, ma poi usava l’auto del Comune per andare a fare, passeggiare sul mare fuori città con la sua compagna, incontrare glio svolgere altre attività di tipo privato. Le indagini sono state condotte, per oltre un anno, dalla Guardia di Finanza. Nel registro degli indagati sono stati iscritti anche altre sei persone: quattro cittadini, un pubblico ufficiale e un avvocato. Le accuse a vario titolo sono di peculato, falso in atto pubblico, truffa ai ...