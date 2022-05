Picchiano i figli per i brutti voti a scuola, a Pavia genitori condannati a risarcirli con 20mila euro (Di martedì 10 maggio 2022) Sono stati i due ragazzi, di 12 e 16 anni, a fare denuncia. Il padre e la madre li colpivano con una scopa e con un cavo della corrente elettrica Leggi su repubblica (Di martedì 10 maggio 2022) Sono stati i due ragazzi, di 12 e 16 anni, a fare denuncia. Il padre e la madre li colpivano con una scopa e con un cavo della corrente elettrica

Advertising

repubblica : Picchiano i figli per i brutti voti a scuola, a Pavia genitori condannati a risarcirli con 20mila euro - infoitinterno : Picchiano i figli per i brutti voti a scuola, a Pavia genitori condannati a risarcirli con 20mila euro - lasera012 : RT @repubblica: Picchiano i figli per i brutti voti a scuola, a Pavia genitori condannati a risarcirli con 20mila euro - Yogaolic : #Pavia Botte con la scopa e frustate ai figli per i brutti voti: genitori condannati - cuchacucha : RT @repubblica: Picchiano i figli per i brutti voti a scuola, a Pavia genitori condannati a risarcirli con 20mila euro -