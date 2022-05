Advertising

SecolodItalia1 : Niet di Salvini a Draghi in volo per gli Usa: basta armi, allontanano la pace. E Conte gongola… -

la Repubblica

Le vicende degli ultimi giorni (dal caso Messina alal bis di Musumeci) sembrerebbero dimostrare che i neo leghisti Germanà e Sammartino abbiano con il segretariouna maggiore comunanza ......di uno dei partiti della maggioranza (i 5Stelle) che non è riuscito a imporre il proprio. Il ... Ora c'è da chiedersi: se la destra, soprattutto, ma anche la Meloni, insistono sulle ... Comunali e raduno Lega: altri strappi a destra. Separati in cinque città Lo stesso senatore assicura che le divergenze di vedute che lo hanno portato altrove non siano direttamente collegate alla gestione del partito siciliano. Eppure, in una fase così concitata “anche un ...I romani la chiamavano Affectio maritalis, riferendosi ai legami familiari che presiedevano al matrimonio dei loro tempi, intendendo altresì che quando viene a mancare l'affectio il rapporto diventa p ...