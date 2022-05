McDonald's con My Selection rafforza investimenti su filiere DOP-IGP (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare il territorio e la filiera agroalimentare del nostro Paese. E' l'obiettivo di My Selection, giunta alla quarta edizione, la linea premium di McDonald's ideata in collaborazione con Joe Bastianich, i Consorzi di tutela, OrigIn Italia e Qualivita. Sono 78 milioni di panini venduti dalla prima edizione, di cui 13 milioni solo nei primi quattro mesi di quest'anno.Per parlare proprio dell'italianità e della qualità presenti nei prodotti McDonald's, si è tenuta a Roma una tavola rotonda che ha coinvolto Dario Baroni, Amministratore Delegato di McDonald's Italia, Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Mauro Rosati, Direttore di Qualivita, Cesare Baldrighi, Presidente di OrigIn Italia e Joe Bastianich, imprenditore e testimonial della linea My ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare il territorio e la filiera agroalimentare del nostro Paese. E' l'obiettivo di My, giunta alla quarta edizione, la linea premium di's ideata in collaborazione con Joe Bastianich, i Consorzi di tutela, OrigIn Italia e Qualivita. Sono 78 milioni di panini venduti dalla prima edizione, di cui 13 milioni solo nei primi quattro mesi di quest'anno.Per parlare proprio dell'italianità e della qualità presenti nei prodotti's, si è tenuta a Roma una tavola rotonda che ha coinvolto Dario Baroni, Amministratore Delegato di's Italia, Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Mauro Rosati, Direttore di Qualivita, Cesare Baldrighi, Presidente di OrigIn Italia e Joe Bastianich, imprenditore e testimonial della linea My ...

