Martedì 10 maggio udienza di convalida del sospettato per l’omicidio della donna a Udine (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì mattina in carcere a Udine si svolgerà l’udienza di convalida del fermo per omicidio a carico di Vincenzo Paglialonga, l’uomo di 40 anni accusato di aver ucciso la vicina di casa nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Oltre alla convalida per l’accusa di omicidio verrà discussa anche la convalida per evasione. Venerdì pomeriggio l’uomo aveva lasciato il carcere di Pordenone ed era stato posto, per motivi di salute, agli arresti domiciliari, dai quali poi è evaso.Non è ancora stata fissata l’autopsia sul corpo della vittima, Lauretta Toffoli di 74 anni. La difesa dell’indagato ha già nominato un proprio perito: il medico legale Nicola Li Volsi.Per confutare le accuse della Procura, è stato anche ... Leggi su udine20 (Di martedì 10 maggio 2022)mattina in carcere asi svolgerà l’didel fermo per omicidio a carico di Vincenzo Paglialonga, l’uomo di 40 anni accusato di aver ucciso la vicina di casa nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Oltre allaper l’accusa di omicidio verrà discussa anche laper evasione. Venerdì pomeriggio l’uomo aveva lasciato il carcere di Pordenone ed era stato posto, per motivi di salute, agli arresti domiciliari, dai quali poi è evaso.Non è ancora stata fissata l’autopsia sul corpovittima, Lauretta Toffoli di 74 anni. La difesa dell’indagato ha già nominato un proprio perito: il medico legale Nicola Li Volsi.Per confutare le accuseProcura, è stato anche ...

