Marcelo fuori rosa al Lione e costretto al passaggio al Bordeaux per flatulenze nello spogliatoio | la scelta di Juninho

Advertising

CB_Ignoranza : Già fuori rosa da agosto, ma secondo l'Equipe il motivo è riconducibile all'abitudine di Marcelo di emanare 'puzzet… - SkySport : 'Marcelo fuori rosa al Lione per flatulenze nello spogliatoio': la notizia dell'Equipe #SkySport #Marcelo #Lione - albertomarti : RT @CB_Ignoranza: Già fuori rosa da agosto, ma secondo l'Equipe il motivo è riconducibile all'abitudine di Marcelo di emanare 'puzzette' ne… - CredevoPeggio : RT @CB_Ignoranza: Già fuori rosa da agosto, ma secondo l'Equipe il motivo è riconducibile all'abitudine di Marcelo di emanare 'puzzette' ne… - LucaParry85 : Il lione ha fatto fuori Marcelo perché scoreggiava e rideva troppo negli spogliatoi ?????? -

Rassicurazioni che non sono bastate ai parenti delle vittime, riunitidal carcere per avere ... sostiene il portale, esse si riferiscono ad uno scontro per il controllo della prigione fra...... a seguito di una brutta sconfitta per 3 - 0 contro l'Angers - risalente ai primi match della stagione,Guedes avrebbe tenuto un comportamentoluogo negli spogliatoi facendosi prendere ...Reggio Emilia – Con forza, MOVISPORT, ha disputato una Targa Florio “da grandi firme”, di nuovo facendola da grande protagonista. La terza prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, in Sicil ...Come riportato da Goal che cita L’Equipe, a seguito di una brutta sconfitta per 3-0 contro l’Angers – risalente ai primi match della stagione, Marcelo Guedes avrebbe tenuto un comportamento fuori ...