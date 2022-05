L'Ucraina spopola all'Eurovision. Applausi scroscianti per la Kalush Orchestra (Di martedì 10 maggio 2022) All'Eurovision Song Contest, uno degli eventi più seguiti dello spettacolo internazionale, scroscio di Applausi per i Kalush Orchestra, gruppo rappresentante dell'Ucraina. In una babele di lingue, culture e stili, la band proveniente dal Paese che proprio in questo periodo sta subendo i bombardamenti delle forze russe, ottiene un'ovazione senza eguali. Determinati, colorati, folkloristici, vitali, i Kalush Orchestra attirano l'attenzione del pubblico tanto da scuotere lo show dal torpore. Il contesto della guerra non è stato un fattore di disturbo al Pala Olimpico di Torino. I ragazzi in gara per l'Ucraina, in quella che gli utenti sui social hanno definito “seconda settimana santa” (la prima è quella sanremese) hanno infiammato un palco che è un inno ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) All'Song Contest, uno degli eventi più seguiti dello spettacolo internazionale, scroscio diper i, gruppo rappresentante dell'. In una babele di lingue, culture e stili, la band proveniente dal Paese che proprio in questo periodo sta subendo i bombardamenti delle forze russe, ottiene un'ovazione senza eguali. Determinati, colorati, folkloristici, vitali, iattirano l'attenzione del pubblico tanto da scuotere lo show dal torpore. Il contesto della guerra non è stato un fattore di disturbo al Pala Olimpico di Torino. I ragazzi in gara per l', in quella che gli utenti sui social hanno definito “seconda settimana santa” (la prima è quella sanremese) hanno infiammato un palco che è un inno ...

Advertising

Vale_Ber99 : RT @tempoweb: L’#Ucraina spopola all’#Eurovision Applausi scroscianti per la #KalushOrchestra #escita #esc22 #esc2022 - tempoweb : L’#Ucraina spopola all’#Eurovision Applausi scroscianti per la #KalushOrchestra #escita #esc22 #esc2022… - Luxgraph : Marco Montemagno, l’ex campione di tennistavolo che spopola sul web #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - lorocco69 : Questi sono dei pazzi!!!! Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occide… -