Linus e i 40 anni di Radio Deejay tra eventi e musica live: in diretta oggi alle 17 con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di martedì 10 maggio 2022) Quarant'anni di Radio Deejay protagonisti nel nuovo appuntamento del talk Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti. Martedì 10 maggio alle ore 17 sarà ospite Linus, direttore editoriale del polo Radiofonico del gruppo Gedi. L'appuntamento è in streaming sul sito de Il Fatto Quotidiano e i canali Facebook e YouTube del Fatto e di FqMagazine.it L'incontro sarà anche l'occasione per parlare di ripartenza, musica dal vivo e il ritorno dei grandi eventi con il pubblico presente. Linus presenterà Party Like A Deejay-Park Edition che si terrà sabato 25 e domenica 26 giugno al Parco Sempione di Milano. "Non ci sarà solo un grande concerto, ma sarà una festa ...

