L’Ascoli di Massimo Pulcinelli | 450 minuti per trasformare il sogno in realtà

(Di martedì 10 maggio 2022) Soltanto 450potrebbero dividere la gloriosa squadra marchigiana delCalcio dal ritorno in serie A. Venerdì 13 si disputerà il primo dei play off di serie B con il Benevento per decretare chi, tra le squadre qualificate, accederà l’anno prossimo nella massima serie insieme alle già promosse Lecce e Cremonese. Dopo tanti anni passati tra le categorie dilettantistiche e un fallimento, finalmente la società marchigiana, che le statistiche collocano al 30° posto nella classifica perpetua di serie A, potrebbe tornare a far sognare i propri tifosi da 17 anni ormai alle prese con categorie decisamente diverse da quelle alle quali erano abituati. La storia del club, tanti momenti indimenticabili Il quarto club calcistico più antico d’Italia, denominato in principio Candido Augusto Vecchi, in memoria del colonnello garibaldino cittadino adottivo ...