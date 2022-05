L' appello a Supermario | cosa deve fare in America Riportalo a casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) La leggenda vuole che se Mussolini avesse visto l'elenco telefonico di New York nel 1941 (composto da almeno sei volumi) non avrebbe dichiarato guerra agli Stati Uniti. Sicuramente i ministri del nostro governo, prima di assumere atteggiamenti sprezzanti di sfida nei confronti della Federazione russa, saranno stati perfettamente a conoscenza che la nostra economia dipende enormemente da Mosca e che la Russia è il paese più grande al mondo per estensione come dimostrano i suoi nove fusi orari. Soprattutto la Russia è l'ottavo paese più ricco al mondo. Trabocca di gas naturale, si calcola che disponga di 1,163 miliardi di metri cubi. Non bastasse, ha tantissimo petrolio. Ci sono 87 miliardi di barili di riserve accertate, abbastanza per 75 anni di indipendenza energetica. Anche le riserve di uranio arricchito (700 tonnellate) non hanno uguali al mondo e sono fondamentali per l'energia ...