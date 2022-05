"I soldati russi non obbediscono più": ecco cosa sta succedendo al fronte (Di martedì 10 maggio 2022) Rivelazioni da Washington dicono che i soldati russi stiano iniziando a disobbedire agli ordini: ecco i motivi principali Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Rivelazioni da Washington dicono che istiano iniziando a disobbedire agli ordini:i motivi principali

Advertising

RaiNews : Il video, probabilmente, non è stato tagliato prima di essere pubblicato: così il giornalista russo Semyon Pegov vi… - rumarno2 : @armandino86 @Macigno13 @La7tv Sarà la stessa fonte che ci comunica i morti fra i soldati russi? - fisco24_info : Ucraina, Kiev: 'Morti 26.000 soldati russi, distrutti 1170 tank': (Adnkronos) - I dati sono in aggiornamento a caus… - vezzo13038007 : RT @Bart_Press: Mentre la #Russia sfila sulla Piazza Rossa, migliaia dei suoi soldati morti sono accatastati in sacchi nei treni frigorifer… - Flavr7 : RT @agambella: Lo stabilimento Azovstal di Mariupol è stato colpito stamattina da un'altra bomba ad alto potenziale. Con questo tipo di att… -