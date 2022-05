Finale Coppa Italia, Inzaghi in conferenza: “In campo dovremo dare il 120%. Vogliamo un altro trofeo” (Di martedì 10 maggio 2022) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, Finale della Coppa Italia 2021/2022 Domani l’Inter sarà impegnata nella Finale della Coppa Italia 2021/2022 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Cosa farà la differenza domani?È motivo di grande orgoglio essere qui. Sarà una partita trasmessa in tutto il mondo, importantissima. Una Finale. Per me non ci sono ricette ben precise per vincerle. Vanno giocate con corsa, aggressività, determinazione sapendo che avremo un avversario molto forte di fronte e dovremo dare ... Leggi su intermagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Simoneinstampa alla vigilia di Juventus-Inter,della2021/2022 Domani l’Inter sarà impegnata nelladella2021/2022 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match instampa. Ecco le sue parole. Cosa farà la differenza domani?È motivo di grande orgoglio essere qui. Sarà una partita trasmessa in tutto il mondo, importantissima. Una. Per me non ci sono ricette ben precise per vincerle. Vanno giocate con corsa, aggressività, determinazione sapendo che avremo un avversario molto forte di fronte e...

Advertising

Inter : ? | IT’S COPPA ITALIA TIME Inizia il conto alla rovescia per la finale, riviviamo insieme il percorso nella compet… - Gazzetta_it : Zhang invita all'Olimpico 300 dipendenti. E va in ritiro con l'Inter #coppaitalia - forumJuventus : (Gds) 'Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: quotazioni in rialzo per Dybala e Bernardeschi dal 1°… - yoshi5477 : RT @juvefcdotcom: Allegri announces his Juve squad for the Coppa Italia finale. -De Sciglio Suspended ?? -Locatelli, Nicolussi, Danilo IN… - yoshi5477 : RT @ilbianconerocom: ?? In partenza da Caselle direzione Roma ?? Domani la finale di Coppa Italia #JuveInter ?? -