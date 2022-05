De Laurentiis: «Se Insigne non si trovasse bene in Canada potrà sempre ritornare» (Di martedì 10 maggio 2022) Domenica sarà l’ultima partita di Lorenzo Insigne al Maradona, poi, a fine stagione, inizierà la sua nuova avventura al Toronto. Ieri, nella cerimonia di consegna della statua in miniatura di Diego Armando Maradona, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche del capitano e del saluto del suo pubblico. «Chi ama il Napoli e un calciatore che è stato fedele per tutti questi anni non può che venire allo stadio. E poi, mai dire mai: se Insigne non si dovesse trovare bene in Canada, qua deve tornare. Lo accoglieremo a braccia aperte». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) Domenica sarà l’ultima partita di Lorenzoal Maradona, poi, a fine stagione, inizierà la sua nuova avventura al Toronto. Ieri, nella cerimonia di consegna della statua in miniatura di Diego Armando Maradona, il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato anche del capitano e del saluto del suo pubblico. «Chi ama il Napoli e un calciatore che è stato fedele per tutti questi anni non può che venire allo stadio. E poi, mai dire mai: senon si dovesse trovarein, qua deve tornare. Lo accoglieremo a braccia aperte». L'articolo ilNapolista.

