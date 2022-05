Adunata degli alpini a Rimini, centinaia di molestie: ragazze toccate e aggredite dagli alpini, le denunce (Di martedì 10 maggio 2022) Anche quest’anno ci sono state numerose denunce di molestie in occasione del raduno nazionale degli alpini avvenuto a Rimini lo scorso weekend. Molte donne hanno denunciato, anche tramite social, di essere state vittime di molestie fisiche e verbali e di non aver trovato nella polizia presente sul posto l’aiuto che avrebbero chiesto. Adunata nazionale degli alpini: dai baci pretesi agli schiaffi, le molestie e le violenze Lo scorso fine settimana Rimini ha ospitato l’Adunata nazionale degli alpini, che ogni anno raccoglie migliaia di persone. Come ogni anno, anche quest’anno ci sono state ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) Anche quest’anno ci sono state numerosediin occasione del raduno nazionaleavvenuto alo scorso weekend. Molte donne hanno denunciato, anche tramite social, di essere state vittime difisiche e verbali e di non aver trovato nella polizia presente sul posto l’aiuto che avrebbero chiesto.nazionale: dai baci pretesi agli schiaffi, lee le violenze Lo scorso fine settimanaha ospitato l’nazionale, che ogni anno raccoglie migliaia di persone. Come ogni anno, anche quest’anno ci sono state ...

stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - Agenzia_Ansa : Sono centinaia, e continuano ad aumentare, le denunce di molestie raccolte a Rimini da Non una di meno, nel corso d… - siriomerenda : RT @mariacafagna: Immaginate se in una città italiana si fosse tenuta una grande adunata di uomini provenienti dal nord Africa; immaginate… - Bluesea75462488 : RT @mariacafagna: Immaginate se in una città italiana si fosse tenuta una grande adunata di uomini provenienti dal nord Africa; immaginate… -