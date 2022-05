WTA Roma 2022, prima la pioggia e poi il ritiro: Camila Giorgi alza bandiera bianca con la Tomljanovic (Di lunedì 9 maggio 2022) prima la pioggia, poi il ritiro. Camila Giorgi alza bandiera bianca nel primo turno del torneo WTA 1000 di Roma; la tennista marchigiana era sotto per 3-6 2-4 contro l’australiana Alja Tomljanovic, prima che la pioggia arrivasse ad interrompere il match mentre si stava giocando le sue carte per recuperare il break. Poi, negli spogliatoi, la decisione dell’azzurra di non continuare la partita, a causa di un problema al polpaccio che si è trascinata per tutta la sfida. Il primo set di Camila è disastroso. Non pare essere minimamente in partita, arrivano molti errori in fase di scambio e la Tomljanovic non se lo lascia ripetere due volte. L’australiana ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)la, poi ilnel primo turno del torneo WTA 1000 di; la tennista marchigiana era sotto per 3-6 2-4 contro l’australiana Aljache laarrivasse ad interrompere il match mentre si stava giocando le sue carte per recuperare il break. Poi, negli spogliatoi, la decisione dell’azzurra di non continuare la partita, a causa di un problema al polpaccio che si è trascinata per tutta la sfida. Il primo set diè disastroso. Non pare essere minimamente in partita, arrivano molti errori in fase di scambio e lanon se lo lascia ripetere due volte. L’australiana ...

