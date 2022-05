Vongole | scopri come pulirle in modo perfetto con una semplice mossa segreta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 9 maggio 2022) Avete delle belle, ma non sapete da dove cominciare perbene? Ecco un trucco facilissimo per renderle perfette! In estate, è un vero piacere gustare un buon piatto a base di coquillage e di pesce: da un primo di pasta o riso, a un’insalata di mare e dei deliziosi antipasti? Per realizzare queste ricette inimpeccabile, bisogna saper padroneggiare correttamente la materia prima! Infatti, le conchiglie contengono, al loro interno, sabbia che deve essere ricompletamente, per non ritrovarla tra i denti. Eccofare! Curiose? Iniziamo!alla perfezione: procedimento e consigli. Per realizzare una ricetta perfetta e conquistare tutti i vostri ospiti, è fondamentale pulire completamente le ...