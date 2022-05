Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 694 contagi e 2 morti: bollettino 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 694 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 9 maggio. Si registrano inoltre altri 2 morti. 3.770 i tamponi effettuati, +1.217 guariti, 2.539 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -525 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 230) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 9). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 694 i nuovidainsecondo ildi, 9. Si registrano inoltre altri 2. 3.770 i tamponi effettuati, +1.217 guariti, 2.539 il totale dei decessi. Il, inoltre, registra -525 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 230) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 9). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

