Scuola, i sindacati proclamano uno sciopero per il 30 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) sciopero della Scuola per il 30 maggio, per l'intera giornata. Questa la decisione assunta dai sindacati di categoria al termine della riunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro dove è fallito il tentativo di conciliazione. Nessuna risposta, spiegano le sigle sindacali, è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del dl 36 su formazione e reclutamento approvato nei giorni scorsi dal Governo. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 9 maggio 2022)dellaper il 30, per l'intera giornata. Questa la decisione assunta daidi categoria al termine della riunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro dove è fallito il tentativo di conciliazione. Nessuna risposta, spiegano le sigle sindacali, è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del dl 36 su formazione e reclutamento approvato nei giorni scorsi dal Governo.

