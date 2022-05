Roma, tifosi furiosi: 'Follia al Franchi, un rigore inesistente. Non è calcio' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma - Un rigore che farà tanto discutere. La Roma è infuriata per il calcio di rigore assegnato nel match contro la Fiorentina dopo appena due minuti di gioco . L'arbitro Guida ha deciso di assegnare ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 9 maggio 2022)- Unche farà tanto discutere. Laè infuriata per ildiassegnato nel match contro la Fiorentina dopo appena due minuti di gioco . L'arbitro Guida ha deciso di assegnare ...

Advertising

RealPiccinini : Le lacrime di Mou spiegano tante cose. Anche l’ignoranza di chi sosteneva che avrebbe fatto solo danni. Ma purtropp… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - AlfredoPedulla : La #Roma: “Offriamo il biglietto ai tifosi di #Bodo”. La #Lazio: “L’aumento? Tanto non sarebbero venuti lo stesso”.… - mousulmano : RT @strumentiumani: La domanda è: come fate a credere che siano solo scarsi? Seriamente 'Errori' sempre nella stessa direzione, sono inten… - lemonfromRome : RT @strumentiumani: La domanda è: come fate a credere che siano solo scarsi? Seriamente 'Errori' sempre nella stessa direzione, sono inten… -