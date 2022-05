Roma invasa dai cinghiali, ecco come siamo arrivati al disastro (Di lunedì 9 maggio 2022) La soluzione individuata per fermare la peste suina non è solo inutile, ma impraticabile. Recintare i cassonetti dei rifiuti ha già nell'intenzione un unico risultato: rendere impossibile la già complessa vita dei Romani. La bomba è già deflagrata negli uffici dei vertici Ama, colpevole come e quanto la Regione di una nuova emergenza nell'emergenza. Pensare di ingabbiare migliaia di bidoni per fermare l'avanzata dei cinghiali e della peste suina non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina. Anche in Campidoglio lo sanno, e oggi sarà determinante per capire come, dove e quando ottemperare al diktat della Regione. I dubbi sono molti. Soprattutto da parte dei Romani. Sui social è tutto un incrociarsi di idee e supposizioni, per niente strampalate. come faranno i cittadini a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) La soluzione individuata per fermare la peste suina non è solo inutile, ma impraticabile. Recintare i cassonetti dei rifiuti ha già nell'intenzione un unico risultato: rendere impossibile la già complessa vita deini. La bomba è già deflagrata negli uffici dei vertici Ama, colpevolee quanto la Regione di una nuova emergenza nell'emergenza. Pensare di ingabbiare migliaia di bidoni per fermare l'avanzata deie della peste suina non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina. Anche in Campidoglio lo sanno, e oggi sarà determinante per capire, dove e quando ottemperare al diktat della Regione. I dubbi sono molti. Soprattutto da parte deini. Sui social è tutto un incrociarsi di idee e supposizioni, per niente strampalate.faranno i cittadini a ...

