Ranking Atp aggiornato al 9 maggio 2022 | balzo in avanti di Alcaraz | scivola ancora Sinner

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 maggio 2022) IlAtpa lunedì 9. Nessun cambiamento per quanto riguarda la top-5, ma subito dopo ecco Carlos, assoluto mattatore a Madrid, che guadagna tre posizioni e sale in sesta. A farne le spese è Matteo Berrettini,fermo per infortunio, che scende in ottava, avendo perso la posizione anche su Andrey Rublev, settimo. Perde una posizione Jannik, che si vede scavalcare da Hubert Hurkacz e scende in 13esima posizione. A proposito di Madrid, la prestazione di Lorenzo Musetti gli valgono dodici posizioni guadagnate, che vuol dire 51esimo posto, diventando il quarto miglior italiano scavalcando Fabio Fognini, che si ritrova 56 con cinque posizioni perse. Ecco quindi il punteggio nel dettagliio. IlAtp il ...