Qui era soltanto una bambina | oggi è una delle attrici più amate in assoluto | ecco di chi si tratta

Leggi su topicnews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Unadai grandi boccoli e dal sorriso unico.è diventata bellissima e bravissima, un’attrice sublime e di talento Una dolcedai riccioli d’oro. Un vestito bianco rappresentante la purezza di quella che,, è unapiùdi sempre. La riconoscete dalla foto? Una foto scelta per festeggiare il suo compleanno, ben 51 anni di età. Uno scatto in cui la donna mostra i momenti iniziali della sua vita su Instagram. Non sidell’unico scatto che ha pubblicato, a seguire ci sono state altre foto. Ma di chi si? “A chi ero e a chi sarò”, questa è la frase con cui la donna accompagna le sue foto. Nata a New York, precisamente a Long Island nel 1971,è ...