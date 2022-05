Putin, il continuo della Seconda Guerra Mondiale (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella Piazza Rossa, la principale di Mosca, Putin dichiara “L’Occidente si preparava ad invaderci, l’Alleanza non ha voluto ascoltarci”. Il Presidente russo ha poi voluto lanciare un messaggio di rassicurazione per il popolo russo: “Come nel 1945, la vittoria sarà nostra”. È costante nel Cremlino il paragone tra la Guerra in Ucraina e la Seconda Guerra Mondiale. “Oggi i nostri soldati, come i loro antenati, stanno combattendo fianco a fianco per la liberazione della loro terra natale dalla feccia nazista, con la certezza che, come nel 1945, la vittoria sarà nostra”. La celebrazione del V-Day Il Giorno della Vittoria (9 maggio) celebra la capitolazione della Germania nazista durante la Seconda Guerra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella Piazza Rossa, la principale di Mosca,dichiara “L’Occidente si preparava ad invaderci, l’Alleanza non ha voluto ascoltarci”. Il Presidente russo ha poi voluto lanciare un messaggio di rassicurazione per il popolo russo: “Come nel 1945, la vittoria sarà nostra”. È costante nel Cremlino il paragone tra lain Ucraina e la. “Oggi i nostri soldati, come i loro antenati, stanno combattendo fianco a fianco per la liberazioneloro terra natale dalla feccia nazista, con la certezza che, come nel 1945, la vittoria sarà nostra”. La celebrazione del V-Day Il GiornoVittoria (9 maggio) celebra la capitolazioneGermania nazista durante la...

