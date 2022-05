Nicolas Vaporidis momento da brividi sull’Isola | “Una cosa orribile…” | è schifato

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’attoresta affrontando il suopiù difficiledei Famosi: l’accusa adesso è inaccettabile Il naufrago(screenshot sito Isola)L’esperienzadei Famosi non si sta rivelando molto semplice per. L’attore è alle prese con alcuni scontri molto duri e l’ultimo quello andato in onda con i coniugi Russo.prima si è scontrato con Clemente accusandolo di averlo minacciato. Le sue parole hanno scatenato la reazione della moglie dell’uomo, Laura Maddaloni che a sua volta ha accusato l’attore di aver provato ad alzare le mani su di lei. Una gravissima accusa accompagnata anche dalla richiesta di poter parlare con un avvocato. Le parole della ...

Advertising

Chia2603 : RT @LaNonnadiPeter: Dopo la discussione con Edoardo, Nicolas Vaporidis ha guadagnato 10mila punti e vincerà a mani basse. Ciao Ciao Edoardo… - _Margotlove : RT @LaNonnadiPeter: Dopo la discussione con Edoardo, Nicolas Vaporidis ha guadagnato 10mila punti e vincerà a mani basse. Ciao Ciao Edoardo… - semestenn : RT @LaNonnadiPeter: Dopo la discussione con Edoardo, Nicolas Vaporidis ha guadagnato 10mila punti e vincerà a mani basse. Ciao Ciao Edoardo… - MariaLuisa_UV : RT @LaNonnadiPeter: Dopo la discussione con Edoardo, Nicolas Vaporidis ha guadagnato 10mila punti e vincerà a mani basse. Ciao Ciao Edoardo… - adelina_eyre : RT @LaNonnadiPeter: Dopo la discussione con Edoardo, Nicolas Vaporidis ha guadagnato 10mila punti e vincerà a mani basse. Ciao Ciao Edoardo… -

Corriere della Sera

Clemente Russo/"lo mette ko", fine di un'era all'Isola dei Famosi Nel dettaglio, come trapela dal sondaggio segnalato in rete, Lory Del Santo è data come favorita al salvataggio ...e l'attacco dei fratelli Tavassi Nell'ultima puntata dell' Isola dei Famosi non si sono fatti attendere i nuovi colpi di scena che hanno riguardato anche. Fino a ... Nicolas Vaporidis, l’amore con Capotondi, Spada e il matrimonio (finito) con Surina A più di un mese dall’inizio del reality, Nicolas Vaporidis si conferma uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022. “Gli ho raccontato le avventure di Raz Degan, non ...Scintille all'Isola dei Famosi, a poche ore dalla quindicesima puntata. Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis si sono scontrati duramente, offendendosi e accusandosi reciprocamente.