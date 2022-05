Milan in allerta: il rendimento dell’Atalanta in trasferta è da Scudetto (Di lunedì 9 maggio 2022) La lotta Scudetto è davvero agli sgoccioli, con soli 180 minuti rimasti per decretare chi sarà campione d’Italia per la stagione 2021/22. Nel prossimo turno l’Inter di Simone Inzaghi si troverà davanti il Cagliari, mentre il Milan a San Siro dovrà cercare di avere la meglio sull’Atalanta di Gasperini. Attenzione però alla compagine bergamasca, che in trasferta questa stagione ha un rendimento davvero di ottimo livello. I ragazzi atalantini infatti hanno vinto ben 12 volte lontano dalle mura amiche in questa stagione, una sola volta in meno del Milan capolista. Quest’ultimi quindi non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’Atalanta, tra l’altro ancora in lotta per un posto in Europa e quindi vogliosa di raccogliere i tre punti. Ciò fa sì che l’Inter di Inazghi possa avere ancora una minima ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) La lottaè davvero agli sgoccioli, con soli 180 minuti rimasti per decretare chi sarà campione d’Italia per la stagione 2021/22. Nel prossimo turno l’Inter di Simone Inzaghi si troverà davanti il Cagliari, mentre ila San Siro dovrà cercare di avere la meglio sull’Atalanta di Gasperini. Attenzione però alla compagine bergamasca, che inquesta stagione ha undavvero di ottimo livello. I ragazzi atalantini infatti hanno vinto ben 12 volte lontano dalle mura amiche in questa stagione, una sola volta in meno delcapolista. Quest’ultimi quindi non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’Atalanta, tra l’altro ancora in lotta per un posto in Europa e quindi vogliosa di raccogliere i tre punti. Ciò fa sì che l’Inter di Inazghi possa avere ancora una minima ...

