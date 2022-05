Le “zone d’ombra” del terrorismo non si diradano con le ricorrenze (Di lunedì 9 maggio 2022) Di tutto l’armamentario ricorrenziale, quella di oggi 9 maggio, Giornata delle vittime del terrorismo, è forse la data più insopportabile e più inutile. Perché gronda falsità istituzionale. Ogni anno, inesorabile, il copione prevede la visita in via Caetani, luogo del ritrovamento della Vittima per antonomasia, Aldo Moro, le corone di fiori, il silenzio compunto, il Capo dello stato di turno, ingobbito, che si raccoglie in preghiera, ultimamente in mascherina; poi tutti alla Camera, presidenti di questo e di quello a dire, davanti ai parenti dei caduti, che bisogna fare chiarezza, che ci sono ancora troppe zone d’ombra. Chiarezza dopo quaranta, cinquanta anni? Lo dicono sapendo di mentire, l’esatta traduzione della loro retorica ammuffita è la seguente: passa il tempo, i reduci muoiono, le zone d’ombra ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Di tutto l’armamentario ricorrenziale, quella di oggi 9 maggio, Giornata delle vittime del, è forse la data più insopportabile e più inutile. Perché gronda falsità istituzionale. Ogni anno, inesorabile, il copione prevede la visita in via Caetani, luogo del ritrovamento della Vittima per antonomasia, Aldo Moro, le corone di fiori, il silenzio compunto, il Capo dello stato di turno, ingobbito, che si raccoglie in preghiera, ultimamente in mascherina; poi tutti alla Camera, presidenti di questo e di quello a dire, davanti ai parenti dei caduti, che bisogna fare chiarezza, che ci sono ancora troppe. Chiarezza dopo quaranta, cinquanta anni? Lo dicono sapendo di mentire, l’esatta traduzione della loro retorica ammuffita è la seguente: passa il tempo, i reduci muoiono, le...

