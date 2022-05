L’attivista russa Elena Osipova aggredita da due ragazzi in piazza: la 76enne protestava nel Giorno della Vittoria per la guerra in Ucraina (Di lunedì 9 maggio 2022) L’attivista 76enne Elena Osipova, sopravvissuta all’assedio nazista di Leningrado e simbolo delle proteste in piazza in Russia contro la guerra in Ucraina, è stata aggredita da due giovani davanti alla porta di casa a San Pietroburgo. I due giovani le avrebbero strappato dalle mani due manifesti contro la guerra, secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari presenti sul posto. Secondo quanto riportato da Kevin Rothrock, caporedattore della testata russa Meduza, Elena Osipova non è stata l’unica persona a cui è stato impedito di organizzare e partecipare nel Giorno della Vittoria a svariate manifestazioni di ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022), sopravvissuta all’assedio nazista di Leningrado e simbolo delle proteste inin Russia contro lain, è statada due giovani davanti alla porta di casa a San Pietroburgo. I due giovani le avrebbero strappato dalle mani due manifesti contro la, secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari presenti sul posto. Secondo quanto riportato da Kevin Rothrock, caporedattoretestataMeduza,non è stata l’unica persona a cui è stato impedito di organizzare e partecipare nela svariate manifestazioni di ...

