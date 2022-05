La democrazia non è passata di moda ma deve aggiornarsi, dice Ursula von der Leyen (Di lunedì 9 maggio 2022) Presidente Metsola, Presidente Macron, Signore e Signori, in questo giorno così speciale per l’Europa non potrei pensare a un modo più appropriato per iniziare che usare le parole di Ursula Hirschmann. Per coloro che non conoscono la sua storia, Ursula Hirschmann è stata architetto e costruttore dell’Europa libera e unita di oggi. Ha resistito all’ascesa del nazismo a Berlino negli anni ’30 – ha plasmato il futuro dell’Europa sull’isola di Ventotene negli anni ’40 – è stata una pioniera dei diritti delle donne in tutta la nostra Unione. Il coraggio delle sue azioni e delle sue convinzioni hanno contribuito a fare dell’Europa ciò che è oggi. Parto da questa immagine perché per l’Europa la memoria del nostro passato ha sempre incorniciato il nostro futuro. E questo è tanto più importante in un momento in cui l’impensabile è tornato nel nostro continente. ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Presidente Metsola, Presidente Macron, Signore e Signori, in questo giorno così speciale per l’Europa non potrei pensare a un modo più appropriato per iniziare che usare le parole diHirschmann. Per coloro che non conoscono la sua storia,Hirschmann è stata architetto e costruttore dell’Europa libera e unita di oggi. Ha resistito all’ascesa del nazismo a Berlino negli anni ’30 – ha plasmato il futuro dell’Europa sull’isola di Ventotene negli anni ’40 – è stata una pioniera dei diritti delle donne in tutta la nostra Unione. Il coraggio delle sue azioni e delle sue convinzioni hanno contribuito a fare dell’Europa ciò che è oggi. Parto da questa immagine perché per l’Europa la memoria del nostro passato ha sempre incorniciato il nostro futuro. E questo è tanto più importante in un momento in cui l’impensabile è tornato nel nostro continente. ...

