C' è un problema a sinistra di Letta Troppi anti-Nato

C'è un problema a sinistra. Mentre il Pd di Enrico Letta cerca di accreditarsi come forza moderata e filo-atlantica, un pezzo del suo partito, il Movimento 5 stelle e i partiti minori della sinistra assumono una posizione anti-Nato, contrara all'invio delle armi in Ucraina, si nascondono dietro un pacifismo che può leggersi come anti-americanismo. In questi mesi, grande attenzione mediatica è stata profusa sulle simpatie filo-russe dei partiti di destra, Lega e Forza Italia in particolare. Non è possibile negare o nascondere che questa apertura verso la Russia di Putin ci sia stata, che alcune prudenze nel condannare l'operato del Cremlino da parte di Salvini siano state eccessive, ma lo scoppio della guerra ha fatto lentamente emergere la posizione ...

